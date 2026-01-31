Halálos baleset történt a Munkácsi járásban

Ittas sofőr okozott halálos kimenetelű közlekedési balesetet január 30-án este a munkácsi járási Borhalom (Boboviscse) községben – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a hivatalos oldalán.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 50 éves kismogyorósi (Mikulivci) lakos, Fiat márkájú személyautójával közlekedve nem vette figyelembe az útviszonyokat, és egy hídon áthaladva egy vasbeton kerítésnek ütközött, majd felborult.

A baleset következtében a gépjármű 44 éves utasa a helyszínen belehalt sérüléseibe. A sofőr nem szenvedett jelentős testi sérüléseket.

Az orvosi vizsgálat az autóvezető vérében 2,41 ppm véralkoholszintet állapított meg, ami a megengedett határérték több mint 12-szerese.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

