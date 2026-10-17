Halálos gázolás a Munkácsi járásban

Halálos közúti baleset történt október 16-án a munkácsi járási Kölcsényben (Kolcsino) – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán szombaton.

Egy 38 éves munkácsi férfi tolatás közben elütött egy 64 éves gyalogost, aki később a kórházban életét vesztette.

Az előzetes vizsgálatok alapján a sofőr egy Renault Master típusú járművel tolatott az út szélén, amikor elütött egy útpadkán álló, frigyesfalvai (Klenovec) férfit.

A 64 éves sérültet kórházba szállították, ahol az orvosok megpróbálták megmenteni az életét, azonban a férfi a sérülései következtében később elhunyt.

A járművezetőt alkohol- és drogtesztnek vetették alá, amelynek eredménye negatív lett. A rendőrök a járművet lefoglalták, és egy kijelölt tárolóhelyre szállították.

Az ügyben halált okozó közlekedési szabályszegés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

A baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében a nyomozás folyamatban van.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség

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