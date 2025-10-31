Halálra gázoltak egy kerékpárost a Beregszászi járásban
Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt október 30-án este a beregszászi járási Szőlősvégardóban. Teherautó gázolt halálra egy kerékpárost – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata pénteken.
A rendfenntartók közleménye szerint egy 47 éves uglyai lakos MAN márkájú teherautójával elütött egy 61 éves tiszaszirmai (Drotinci) lakost, aki fényvisszaverő elemek és fényszórók nélkül közlekedett az úton.
A biciklis olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.