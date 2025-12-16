Halálos közlekedési baleset Cserhalmon: ittas sofőr gázolt halálra egy idős nőt

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt december 15-én reggel a Huszti járásban található Cserhalom (Dubrivka) településen. Egy ittas állapotban vezető sofőr elütött egy 71 éves gyalogos nőt, aki a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy Ford típusú személygépkocsi 37 éves, ilosvai sofőrje egy enyhén ívelt útszakaszon nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett, figyelmetlensége miatt az autó az útpadkára sodródott, majd megcsúszott. A jármű ezt követően elütötte az úton haladó idős gyalogost.

A nő a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, az orvosok már nem tudták megmenteni.

Az intézkedő rendőrök alkoholszondás vizsgálata során kiderült, hogy a sofőr szervezetében 0,44 ezrelék alkoholt mutattak ki. A férfit őrizetbe vették.

Az eset ismételten rámutat az ittas vezetés súlyos és visszafordíthatatlan következményeire.

Kárpátalja.ma