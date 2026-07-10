Halálos lakástűz Munkácson

Tragikus kimenetelű lakástűzhöz riasztották a mentőszolgálat munkatársait Munkácson, ahol egy többszintes lakóház egyik lakásában csaptak fel a lángok – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Egy 61 éves férfit a lakás mellékhelyiségében találták meg. A mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A lakásban tartózkodó 70 éves nő eszméletlen állapotban volt, amikor a mentők megvizsgálták. A sérültnél a felső légutak égési sérülését, valamint szén-monoxid-mérgezést diagnosztizáltak. Az egyik mentőegység orvosa a helyszínen elvégezte a szükséges életmentő beavatkozásokat. Az asszonyt ezt követően súlyos állapotban szállították a Munkácsi Járási Kórházba.

A helyszínen a mentők mellett a katasztrófavédelem tűzoltói és a rendőrség munkatársai is dolgoztak. A tűz keletkezésének körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a szén-monoxid színtelen és szagtalan gáz, amely rövid idő alatt eszméletvesztést, súlyos mérgezést, akár halált is okozhat. Tűz esetén a legfontosabb a veszélyeztetett épület mielőbbi elhagyása, és haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltókat és a mentőket.

Kárpátalja.ma

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