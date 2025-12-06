Halálos motorbaleset történt Kárpátalján

A Rahói Járási Rendőrkapitányság nyomozói vizsgálatot indítottak egy közúti baleset kapcsán, amelyben életét vesztette egy 17 éves motoros – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.

A tragikus baleset december 5-én késő este történt Felsőapsán (Verhnje Vodjane). A rendfenntartók tájékoztatása szerint egy 17 éves helyi lakos GEON márkájú motorkerékpárjával Nagybocskó felé haladt. A tinédzser eddig ismeretlen okokból elvesztette uralmát a járműve felett, letért az útról és egy betoncsatornának ütközött. Az ütközés után a motor a sofőrrel együtt több mint 20 méteren keresztül haladt tovább irányíthatatlanul, majd a fiatal az út szélére borult.

A baleset következtében a tinédzser olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség vizsgálja a tragikus eset körülményeit.

Kárpátalja.ma