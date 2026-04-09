Halálos tragédia a lembergi pályaudvaron: vonat elé lépett egy kárpátaljai férfi

Tragikus esemény történt április 9-én reggel a lembergi főpályaudvaron: egy 58 éves, kárpátaljai férfi életét vesztette, miután egy mozgó vonat elé lépett.

a férfi a sínekre lépett közvetlenül a közeledő szerelvény előtt, és a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette.

A tragédia helyszínén nyomozók, a kerületi rendőrség munkatársai, valamint járőrök dolgoztak. A férfi holttestét igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra szállították.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a történtek körülményeit.

