Halálos tűzeset a Beregszászi járásban

Tragikus kimenetelű tűzeset történt Magyarkomjáton (Veléki Komjáté) december 15-én – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint késő este tűz ütött ki egy kétszintes lakóházban. A füstöt a helyiek vették észre, ők értesítették a tűzoltókat.

A nagyszőlősi, az ilosvai, valamint a helyi tűzoltók érkeztek a helyszínre, és azonnal behatoltak a házba. Az egyik szobában egy 64 éves férfi holttestére bukkantak.

A lángokat 15 perc alatt sikerült megfékezni. A tűz 12 négyzetméteren rongálta meg a berendezési tárgyakat.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét szakértők vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció