Halálos tűzeset a Huszti járásban

Bejelentés érkezett a tűzoltósághoz január 12-én, miszerint kigyulladt egy családi a huszti járási Vízköz (Szojmi) településen.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a sűrű füstöt járókelők vették észre, és azonnal értesítették a hatóságokat, valamint a tulajdonos testvérét. Mire az ökörmezői tűzoltók a helyszínre értek, a ház tulajdonosának testvére, már kihúzta őt az épületből, azonban a 60 éves férfi életét vesztette.

A tűz következtében 24 négyzetméternyi területen megsemmisült a mennyezet és a falak, valamint háztartási cikkek.

A tűz okát még vizsgálják.

Kárpátalja.ma