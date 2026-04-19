Áramütés okozta egy kiskorú lány halálát Kárpátalján

Kiskorú lányt ért halálos áramütés az ungvári járási Poroskőn (Poroskovo), miközben családjával egy tó partján horgászott. A rendőrség az áldozat édesanyja április 19-én, kijevi idő szerint 16.40-kor riasztotta a hatóságokat.

A rendőrökkel együtt mentőkocsi is érkezett a helyszínre, de a lány életét sajnos nem tudták megmenteni.

Az édesanya vallomása alapján derült fény a halálos baleset körülményeire. A család egy poroskői tó partján pihent, ahol a levegőben nagyfeszültségű távvezetékek húzódtak. A kiskorú lány felemelt horgászbotja miatt a levegőben kisülés keletkezett, és az elektromos ív halálos sérülést okozott.

A nyomozás folyamatban van, a halál okát igazságügyi orvosszakértői vizsgálat fogja tisztázni.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció