Halálos motorbaleset a Beregszászi járásban

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt vasárnap este a beregszászi járási Nyíresújfaluban (Dunkovicja). Egy Honda motorkerékpár vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, letért az útról, majd egy betonhídnak ütközött.

A hatóságokhoz kijevi idő szerint 22 óra 30 perckor érkezett bejelentés a balesetről.

A rendőrség beszámolója szerint a 25 éves drágabártfalvai férfi motorjával Beregkövesd irányába haladt. Egy hosszú balkanyarban elvesztette uralmát a motorkerékpár felett, amely előbb a jobb oldali útpadkára, majd az árokba hajtott, és egy betonhídnak ütközött.

A motoros súlyos sérülései miatt még a mentők kiérkezése előtt a helyszínen életét vesztette.

A motorkerékpáron egy 27 éves férfi is utazott, őt zárt koponya-agysérüléssel és koponyacsonttöréssel szállították kórházba.

A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Az ittasság megállapítása érdekében az elhunyt sofőrtől vérmintát vesznek.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

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