Halálra gázolt egy férfit a Kijev–Ungvár vonat

Tragikus vasúti baleset történt augusztus 29-én Volóc vasútállomásának közelében.

Az előzetes információk szerint egy férfi a síneken tartózkodott, amikor közeledett a Kijev és Ungvár között közlekedő személyvonat. A mozdonyvezető jelzett, és fékezni kezdett, a gázolást azonban nem sikerült elkerülni.

Az áldozat egy 1966-ban született helyi lakos.

A rendőrség jelenleg vizsgálja a tragédia okait és valamennyi körülményét. Az ügyben büntetőeljárás indítottak.

(Kép: Illusztráció)

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