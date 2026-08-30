Halálra gázolt egy férfit a Kijev–Ungvár vonat
Tragikus vasúti baleset történt augusztus 29-én Volóc vasútállomásának közelében.
Az előzetes információk szerint egy férfi a síneken tartózkodott, amikor közeledett a Kijev és Ungvár között közlekedő személyvonat. A mozdonyvezető jelzett, és fékezni kezdett, a gázolást azonban nem sikerült elkerülni.
Az áldozat egy 1966-ban született helyi lakos.
A rendőrség jelenleg vizsgálja a tragédia okait és valamennyi körülményét. Az ügyben büntetőeljárás indítottak.
(Kép: Illusztráció)
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