Megölte gyermekét egy 18 éves nő Ivano-Frankivszk megyében

Halálra verte néhány hónapos gyermekét egy 18 éves nő Ivano-Frankivszk megyében március 2-án.

A nyomozás adatai szerint az anya az előző este négy doboz energiaitalt fogyasztott, majd egy szobában aludt fiával. Éjszaka a gyermek felébredt és sírni kezdett, ami a nőnél agresszív reakciót váltott ki. Az anya több alkalommal tenyérrel fejen ütötte a csecsemőt, majd visszafeküdt aludni.

A fiatal nő egyedülálló anya, aki 48 éves édesanyjával és 80 éves nagymamájával él együtt. A tragédia idején a családtagok egy másik szobában tartózkodtak. Reggel vették észre, hogy a gyermek nem lélegzik, ezért értesítették a mentőket.

A kisfiú azonban már a mentők kiérkezése előtt meghalt. Az anya kezdetben azt állította, hogy a gyermek tápszerrel fulladt meg, a testén lévő zúzódásokat pedig egy esés okozta.

Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat azonban cáfolta ezt a verziót. A szakértők megállapították, hogy a halál oka zárt koponya-agysérülés volt, amely agyvérzéssel, agyödémával és az agy összenyomódásával járt.

A 18 éves nő ellen büntetőeljárás indult. A gyanúsított akár 10 év szabadságvesztésre is számíthat.

Kárpátalja.ma