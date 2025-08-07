Újabb kategória kérhet halasztást a Rezerv+ alkalmazásban

Frissült a Rezerv+ alkalmazás – ezentúl a felsőoktatásban, szakképzésben, kutatóintézetekben vagy tudományos szervezetekben dolgozók is kérelmezhetnek halasztást az online rendszeren keresztül. A lehetőség vonatkozik tudományos, tudományos-pedagógiai és pedagógiai munkatársakra is – közölte Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma augusztus 6-án.

A halasztás kérelmezéséhez a következő feltételeknek kell teljesülniük az egységes elektronikus állami oktatási nyilvántartásban:

Az elsődleges munkahelyről származó munkáltatói igazolás;

Legalább 0,75-ös munkaterhelés;

Megjegyzés arról, hogy a munkás melyik oktatási szinten (felsőoktatás, szakképzés vagy adminisztráció) dolgozik.

Kárpátalja.ma