Újabb kategória kérhet halasztást a Rezerv+ alkalmazásban
Frissült a Rezerv+ alkalmazás – ezentúl a felsőoktatásban, szakképzésben, kutatóintézetekben vagy tudományos szervezetekben dolgozók is kérelmezhetnek halasztást az online rendszeren keresztül. A lehetőség vonatkozik tudományos, tudományos-pedagógiai és pedagógiai munkatársakra is – közölte Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma augusztus 6-án.
A halasztás kérelmezéséhez a következő feltételeknek kell teljesülniük az egységes elektronikus állami oktatási nyilvántartásban:
- Az elsődleges munkahelyről származó munkáltatói igazolás;
- Legalább 0,75-ös munkaterhelés;
- Megjegyzés arról, hogy a munkás melyik oktatási szinten (felsőoktatás, szakképzés vagy adminisztráció) dolgozik.
(Nyitókép: illusztráció)