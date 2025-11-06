Hamis bejelentést tett a rendőrségen két tinédzser Munkácson

A munkácsi rendőrség munkatársai lelepleztek egy hamis bejelentést november 5-én – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint bejelentés érkezett a rendőrséghez egy 14 éves munkácsi lánytól, aki azt állította, hogy őt és barátnőjét megtámadták. A tinédzser elmondta, hogy két ismerős fiú elvette a mobiltelefonjukat, és fegyverrel fenyegették meg őket.

A hatóság munkatársai a helyszínen operatív intézkedéseket végeztek, azonosították a megvádolt támadókat és ellenőrizték a leírt körülményeket. A vizsgálat során kiderült, hogy nem történt bűncselekmény – a lányok egy veszekedés után találták ki a történetet, hogy megleckéztessék barátaikat.

A bejelentők szüleit felkeresték, az esetről jegyzőkönyvet készítettek.

A rendőrség bejegyzésében kiemelte: a bűncselekményekről szóló hamis bejelentések elvonják a rendvédelmi tisztviselők figyelmét a valós eseményekre való reagálásról, és felelősségre vonáshoz is vezethetnek.

