Hamis iratokkal próbálta meg elhagyni Ukrajnát egy fiatal férfi Csapnál

A határőrök a Tisza ellenőrzőponton tartóztattak fel egy 26 éves, Mikolajiv megyei férfit, aki hamis iratokkal próbálta elhagyni Ukrajnát – tudatta az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán augusztus 13-án.

A férfi rokkantsági igazolványt mutatott fel a dokumentumok ellenőrzése során, de a határőrök hamisításra utaló jeleket fedeztek fel az iraton.

A férfitől megtagadták a határátlépést, és a helyszínre riasztották a rendőrség munkatársait.

Kárpátalja.ma