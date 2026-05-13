Zelenszkij: Oroszország súlyos támadást mért Ukrajna nyugati részére

Oroszország szerda délután Ukrajna nyugati megyéire mért kiterjedt légi támadást, amelynek a helyi hatóságok közlései szerint halálos áldozatai és sebesültjei is vannak.

Oroszország kedd estétől szerda délutánig több hullámban mért dróncsapásokat Ukrajnára. „Ma egész nap az oroszok Sahíd csapásmérő drónok hullámait indítják régióink ellen, különösen a NATO-országok határaihoz legközelebb eső térségeket célozva. Találatok voltak Kárpátalján, Lviv megyében, Voliny, Ivano-Frankivszk és Rivne megyében is” – írta délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, hozzátéve, hogy számos más régiót, köztük a főváros környékét is érték támadások. Kiemelte, hogy az eddig beérkezett adatok szerint hat ember vesztette életét és többtucatnyian sebesültek meg, köztük gyerekek is.

Az elnök közölte, hogy a nap kezdete óta legalább 800 orosz drónt indítottak, és még délután is újabb drónok hatoltak be az ország légterébe. „Fontos, hogy a világ ne hallgasson erről, hogy Oroszország valódi szándékai világosak legyenek a vezetők és az országok számára. Fontos, hogy valódi nyomás nehezedjen az agresszorra, hogy ez a terror megszűnjön”

– hangsúlyozta Zelenszkij.

A nyugat-ukrajnai Rivne kormányzói hivatala bejelentette, hogy az orosz támadásokban három ember vesztette életét a megyében, és eddig hat sebesültről érkezett jelentés.

A déli Herszon megyében a nap folyamán két ember halt meg és 26 szenvedett sebesüléseket, köztük tűzoltók és rendőrök is – hozta nyilvánosságra a megyei ügyészi hivatal.

Ivano-Frankivszkban a helyi hatóságok közlése szerint dróntalálat ért egy többszintes lakóépületet, többen megsebesültek, de számuk egyelőre nem ismert

Helyi tisztségviselők közölték, hogy a Lengyelországgal határos Voliny megyében öt civil sebesült meg, a szomszédos Lviv megyében található Zsovkva városában pedig egy orosz drón egy közelebbről nem megnevezett létfontosságú infrastrukturális létesítményt talált el, ami miatt a város áram nélkül maradt.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja katonai kormányzója a hivatalos Facebook-oldalán azt írta, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte a megyét, de később kiadott gyorsjelentésében arról tájékoztatott, hogy a légitámadásnak nincsenek sebesültjei. Közlése szerint 11 harci drón lépett be a megye légterébe. „A legtöbbet sikerült lelőni és elektronikus hadviselési eszközökkel hatástalanítani”, „a támadások következményei nem jelentősek a létfontosságú objektumok működése szempontjából” – tette hozzá.

Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításáért felelős miniszterelnök-helyettese arról tájékoztatott a Facebookon, hogy az orosz hadsereg 23 csapást mért az ukrán vasúti infrastruktúra létesítményeire szerdán Ukrajna nyugati, északi és középső részén, a Rivne megyei Zdolbunyivban pedig két vasúti dolgozó életét vesztette.

A Naftohaz ukrán állami gázvállalat közölte, hogy a keleti országrészben lévő Harkiv megyében egy orosz drón megrongálta az egyik gázkitermelő létesítményt, és támadás ért egy termelési objektumot a nyugat-ukrajnai Zsitomir megyében. Személyi sérülés nem történt.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, president.gov.ua