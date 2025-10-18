Hamis iratokkal bukott le egy férfi a kisszelmenci határátkelőn

Hamis iratokkal próbálta meg elhagyni Ukrajnát egy 47 éves dnyiprói férfi a kisszelmenci ellenőrzőponton – számolt be róla az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán október 18-án.

A férfi édesanyjával tartott Szlovákia felé, és azt állította, hogy orvosi vizsgálatra kíséri az idős asszonyt Írországba. A határátlépéshez egy olyan dokumentumot mutatott be, amely szerint a nő halálos betegségben szenved és ellátásra szorul.

Az irat azonban kétséget keltett a határőrökben, akik az alapos ellenőrzés során hamisításra utaló jeleket találtak a dokumentumon. Kiderült, hogy az iraton feltüntetett egészségügyi intézmény nem állított ki ilyen jellegű igazolást.

A férfinak megtagadták a határátlépést, és a helyszínre hívták a rendőrség munkatársait. Az ügyben büntetőeljárás indult.

