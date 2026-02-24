Hamis iratokkal próbáltak határt lépni Csapnál

Két férfit állítottak meg a határőrök Kárpátalján, akik hamis dokumentumokkal próbáltak kilépni Ukrajnából Magyarország irányába. Az eset a Csap−Záhony határátkelőhelyen történt a napokban.

Mindkét férfi azt állította, hogy beteg feleségük állandó gondozását végzik, ezt azonban hamis orvosi igazolásokkal próbálták alátámasztani.

Az első esetben az ellenőrzés során a határőrök gyanús viselkedést tapasztaltak, a benyújtott orvosi dokumentum pedig nem tartalmazta a bizottsági pecséteket, valamint hibás személyes adatok voltak feltüntetve rajta.

A második férfi szintén nem tudott hitelt érdemlően válaszolni az ellenőrzés során feltett kérdésekre. Kiderült, hogy az orvosi bizottság által megjelölt időpontban nem tartózkodott Ukrajna területén.

Mindkét esetben értesítették a rendőrség munkatársait, az érintetteket pedig nem engedték át a határon.

Az ügyben eljárás indult.

Forrás: Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya

Kárpátalja.ma