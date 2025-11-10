Hamis okmányokkal bukott le egy férfi Csapnál

Hamis okmánnyal szerette volna elhagyni Ukrajnát egy katonaköteles férfi a Csap–Záhony határátkelőn – közölte az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán november 10-én.

A férfi vonattal utazott volna Magyarországra. A határellenőrzés során útlevele mellett olyan okmányokat mutatott be, amelyek állítólag igazolták katonai szolgálatát és szabadságolását.

A határőrök azonban az ellenőrzés során hamisításra utaló jeleket találtak az iratokon. Később az is kiderült, hogy az adatbázisokban nincsenek információk a férfi katonai szolgálatáról.

Kihallgatása során a férfi beismerte, hogy egy ismerősétől vásárolta a hamisított okmányt hétezer dollárért.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma