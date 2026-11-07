Hamis útlevéllel próbált belépni Ukrajnába egy izraeli nő Asztélynál

A Munkácsi Határőregység munkatársai egy 46 éves izraeli állampolgárt tartóztattak fel, akinél a szabványos mintának nem megfelelő útlevelet találtak. A hamisításra a dokumentumok részletes ellenőrzése során derült fény.

Az eset asztélyi határátkelőhelyen történt, ahol a nő Ukrajnába szeretett volna belépni. A bemutatott útlevél már első pillantásra gyanút keltett a határőrökben – számolt be róla az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya.

A dokumentum alapos vizsgálata során a szakemberek több hamisításra utaló jelet is felfedeztek. Az útlevélszám nyomtatási módja és az okmány ultraibolya fényben mutatott tulajdonságai eltértek az eredeti dokumentumokétól. Emellett utólagos újravarrás nyomait is észlelték, az előzéklap anyaga és az azon feltüntetett adatok rögzítésének módja sem felelt meg az előírt mintának.

A hamis okmány miatt a határőrök értesítették a Nemzeti Rendőrséget a hamisított dokumentum tudatos felhasználásának gyanújáról.

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