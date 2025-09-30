Hamis iratokkal bukott le egy dnyiproi férfi a csapi határátkelőn

A napokban egy 42 éves dnyiproi lakos próbált meg átjutni a Csaphoz közeli Tisza határátkelőn Magyarországra. Dokumentumai azonban hamisnak bizonyultak – olvasható az Állami Határőrszolgálat Nyugati Főosztályának Facebook-oldalán.

A külföldre való távozás jogát a hadiállapot ideje alatt a házassága felbontásáról szóló bírósági határozattal próbálta alátámasztani. Továbbá arról is papírral rendelkezett, hogy tízéves fiát egyedül neveli. A férfi elmondása szerint volt felesége 2022 óta nem vett részt a gyermek nevelésében.

A dokumentumok ellenőrzése során a határőrök hamisításra utaló jeleket találtak. Kiderült, hogy a felmutatott bírósági határozat nem szerepel a nyilvántartásban. Gyanús körülmény továbbá, hogy a gyermek többször is átlépte a határt édesanyja kíséretében, illetve huzamosabb ideig tartózkodtak együtt külföldön.

A férfi számára a határátlépést megtagadták, az okirat-hamisítás miatti feljelentést a hatóságoknál megtették.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/az Állami Határőrszolgálat Nyugati Főosztálya