Jövedéki termékek hamisítóira csaptak le Kárpátalján

Az állami ügyészség Kárpátalján is folyamatos küzdelmet folytat az árnyékgazdaság visszaszorítására. A bűnüldöző szervek összefogásával hamisított alkoholos italok és dohánytermékek előállítására és értékesítésére szakosodott bűnbandát sikerült leleplezni megyénkben. A hírről Ukrajna Főügyészének hivatalos honlapján számoltak be.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnszervezet egy kiskereskedelmi hálózaton keresztül értékesítette illegális termékeit megyénkben. A hatóságok a csoport raktárában és a gyanúsítottaknál végzett házkutatások alkalmával több mint 2 millió hrivnya értékű jövedéki terméket és készpénzt foglaltak le.

Az ügyhöz köthető személyek azonosítása folyamatban van, ellenük zárjegyek hamisítása, jövedéki termékek illegális gyártása és értékesítése, valamint pénzmosás miatt emel vádat az ügyészség.

A rajtaütésben az Ukrán Biztonsági Szolgálat és a határőrség egységei vettek részt.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ukrajna Főügyészének hivatalos honlapja