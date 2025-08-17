Harmadszor szült mentőautóban egy kárpátaljai nő

A mentőorvosok segítették világra egy 28 éves nő nyolcadik gyermekét a Técsői járásban – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán augusztus 17-én.

A közlemény szerint az édesanya már a harmadik gyermekének adott életet mentőautóban. Az irhóc-lázi (Vilhivci-Lázi) nő Alsókálinfalvára érkezett látogatóba az édesapjához, amikor éjfél körül megindult a szülés.

A mentősök a helyszínre érve megállapították, hogy a gyermek hamarosan világra jön, de elindultak az édesanyával a kórházba. Nyéresházán (Neresznécja) beindult a szülés, így félre kellett állniuk a mentőautóval.

A szülés nem ment zökkenőmentesen: a kisbaba feje beszorult a szülőcsatornába, amit a mentőorvos szakértelmének köszönhetően sikerült megoldani. Egy 2900 grammos, egészséges kisfiú jött a világra.

Az édesanyát és gyermekét a Técsői Járási Kórházba szállították. Mindketten jól vannak.

Kárpátalja.ma