Három évtizedes holland támogatás a beregszászi közösség szolgálatában

Háláját fejezte ki a Beregszászi kistérség iránt évtizedek óta tanúsított önzetlen támogatásért Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője.

A látogatás során Babják Zoltán személyesen mondott köszönetet Nita Van der Horst-Kattenberg lelkipásztornőnek és férjének, Jaap Van der Horstnak azért a több mint harmincéves elkötelezett munkáért, amellyel a Beregszászi kistérség oktatási és szociális intézményeit segítették. Ezúttal a Lajos Kossuth Líceum falai között találkoztak.

A megbeszélésen jelen volt Zseltvay-Vezsdel Emese, a líceum igazgatónője, valamint Fábián Márta, a Beregszászi Városi Tanács képviselője is.

A holland támogatók az elmúlt három évtizedben jelentős mértékben hozzájárultak több helyi oktatási intézmény működéséhez és fejlesztéséhez, köztük a Kossuth Lajos Líceum, a Bethlen Gábor Líceum, valamint a korábbi bentlakásos iskola támogatásával.

1997-ben közreműködésükkel jött létre a Tabitha Nappali Idősek Otthona (Kazinczy utca 5.), valamint az első családi típusú gyermekotthon a térségben.

Segítségük nemcsak az oktatásra terjedt ki: támogatták a roma közösséget, hajléktalan gyermekeket és számos nehéz helyzetbe került családot, továbbá a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja munkáját is.

Babják Zoltán bejegyzésében hangsúlyozta: az ilyen hosszú távú, bizalmon alapuló partnerségek valódi értéket jelentenek a beregszászi kistérség számára. Mint fogalmazott, az őszinte támogatás és a kitartó baráti segítség példaértékű a közösség egészének.

Kárpátalja.ma