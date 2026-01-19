Három kábítószer-kereskedőt tartóztattak le a Beregszászi járásban

Három kábítószer kereskedelemmel foglalkozó személyt tartóztatott le a rendőrség január 17-én és 18-án.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 32 éves férfit értékesítés közben értek tetten. A Zsitormir megyéből származó férfinál a házkutatás során körülbelül 30 gramm metamfetamint, marihuána csomagokat, kábítószer-csomagoló eszközöket, készpénzt, valamint fegyvereket foglaltak le.

Szőlősegres (Olesnik) településen két férfit vettek őrizetbe. Egy 44 éves helyi lakost egy csomag metamfetamin eladásakor tartóztattak le. Egy másik férfit pedig a tettes otthonában találtak meg a házkutatás során. A lakóhelyen metamfetaminhoz hasonló kristályos anyagot, több mint 260 ezer hrivnya értékű készpénzt belföldi és külföldi valutában, valamint egy mobiltelefont találtak és foglaltak le.

Két gyanúsított bűncselekményben való esetleges bűnrészességét jelenleg is vizsgálják.

Mindhárom gyanúsítottat őrizetbe vették.

Az ügyben folyik a nyomozás.

