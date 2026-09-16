Három mozgósítási ügyben tártak fel visszaéléseket Kárpátalján

Három, katonai szolgálat alóli halasztással, illetve a mozgósítás alóli felmentéssel kapcsolatos ügyet tártak fel Kárpátalján. Az esetről a Kárpátalja Megyei Ügyészség számolt be.

A gyanú szerint a szolgáltatásokért 500 és 6000 dollár közötti összegeket kértek. Két esetben főiskolai alkalmazottak segítettek volna hallgatóknak a halasztás megszerzésében, egy másik ügyben pedig fiktív munkaviszonyt kínáltak volna egy stratégiailag fontos vállalatnál.

A Beregszászi járásban egy főiskolai részlegvezető a nyomozás szerint 500 dollárt kért egy diáktól azért, hogy az folytathassa tanulmányait, és ne legyen problémája a vizsgákkal. A tisztviselő a pénzért cserébe azt ígérte, hogy segít neki teljesíteni a vizsgákat, és később sem zárják ki az intézményből. Így a hallgató úgy is megőrizhette volna diákstátuszát és a mozgósítás alóli halasztásra való jogosultságát, hogy a félév során nem jár órákra.

Egy másik ügyre az Ungvári járásban derült fény. A hatóságok szerint egy benzinkút alkalmazottja 6000 dollárt kért azért, hogy egy hadászati szempontból kritikus jelentőségűnek minősített vállalatnál fiktív munkaviszonyt létesítsen az ügyfél számára. Ez alapján az érintett jogosulttá válhatott volna a mozgósítás alóli felmentésre, miközben ténylegesen nem kellett volna munkát végeznie a vállalatnál.

A harmadik esetben férfiakat írattak volna be főiskolára annak érdekében, hogy megszerezzék a katonai szolgálat alóli halasztást. A nyomozás szerint egy oktató 700 dollárt kért ezért a „szolgáltatásért”.

A gyanúsítottakkal szemben az ügy körülményeitől függően a fegyveres erők és más katonai alakulatok jogszerű tevékenységének különleges időszakban történő akadályozása, jogtalan előny elfogadása, valamint befolyással való üzérkedés miatt indult eljárás.

Az ukrán büntető törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján az első bűncselekmény 5–8 év szabadságvesztéssel, a jogtalan előny elfogadása 8–12 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással, míg a befolyással való üzérkedés 3–8 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással büntethető.

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