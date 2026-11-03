Három személyautó ütközött a Munkácsi járásban

Közlekedési baleset történt a Munkácsi járásban, ahol három gépkocsi ütközött össze. Az egyik autó 89 éves utasa fejsérülést szenvedett – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán november 3-án.

A sérült fejfájásra és általános gyengeségre panaszkodott. Az orvosi vizsgálat során koponya-agysérülést, valamint a jobb szemöldökén és szemhéján keletkezett vágott sebet állapítottak meg.

A mentők ellátták az asszonyt, majd hordágyon a munkácsi Szent Márton Kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy közlekedési baleset után még az elsőre enyhének tűnő fejsérüléseket sem szabad félvállról venni. Egyes súlyos szövődmények csak később jelentkeznek, különösen az idősebb embereknél.

Erősödő vagy súlyos fejfájás, hányás, zavartság vagy kifejezett álmosság esetén haladéktalanul mentőt kell hívni a 103-as számon. Fejsérülés után akkor is fontos az orvosi vizsgálat, ha nem jelentkeznek ilyen tünetek.

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