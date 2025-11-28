Három tinédzser tört fel egy fizetési terminált Bustyaházán

Három kiskorú fiú felelős azért a lopásért, amely során csaknem 22 ezer hrivnyát emeltek el egy fizetési terminálból Bustyaházán – közölte a rendőrség november 28-án.

A hatóságokhoz nemrég érkezett bejelentés egy megrongált terminálról és az eltűnt készpénzről. A rendőrök rövid idő alatt felderítették az esetet, és megállapították, hogy a bűncselekményt három kiskorú (13, 14 és 15 évesek) követte el. A fiúk hamar előkerültek, és beismerték tettüket.

A nyomozás adatai szerint a tizenévesek éjszaka különféle szerszámokkal megrongálták a terminál burkolatát, majd eltávolították annak fedelét. Ezt követően kiszedték a készpénzkazettát, amelyből magukhoz vették az ott lévő bankjegyeket. A pénzt még a tetthely közelében elosztották és rövid időn belül el is költötték

A rongálással és lopással csaknem 22 ezer hrivnya kárt okoztak.

Kárpátalja.ma