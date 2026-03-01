Három ukrán túrázót keresnek a Kárpátokban

Mentőakció zajlik a Máramaros-hegységben három eltűnt ukrán állampolgár után, akiknek, több mint 1600 méteres magasságban veszett nyomuk – írja a mukachevo.net internetes hírportál.

A mentőszolgálatot a 112-es számon értesítették. Ezt követően a mentők megkapták az ukránok pontos tartózkodási helyének koordinátáit, aki jelentősen növeli a keresés sikerességét.

A mentési műveleteket azonban nehezítik az időjárási körülmények: a hegyekben a hótakaró vastagsága meghaladja az egy métert, így nehéz a közlekedés.

A hegyimentők a határőrség egységeivel együtt vesznek részt a keresési műveletben.

Kárpátalja.ma