Három város bizonyult a legélhetőbbnek Ukrajnában

A mindennapos orosz támadások és a háborús körülmények ellenére Ukrajna több városa továbbra is vonzó célpont azok számára, akik biztonságosabb és komfortosabb környezetet keresnek. A legélhetőbb városok közé Lemberg, Ungvár és Vinnyica került.

Erről az UNIAN hírügynökség számolt be Olekszij Burjacsenko politológus, a „Kis Közösségek Nemzetközi Szövetségének” ügyvezető igazgatója értékelésére hivatkozva.

Lemberg: kultúra, gazdaság és relatív biztonság

A szakértő szerint Lemberg továbbra is rendkívül népszerű a költözők körében. A város erős gazdasági háttérrel, fejlett kulturális élettel és a fővároshoz képest ritkább rakétatámadásokkal rendelkezik.

Burjacsenko kiemelte: „Lembergben mindig magas volt a kereslet az ingatlanok iránt, a város gazdasági potenciálja pedig továbbra is jelentős.”

Ungvár: az egyik legbiztonságosabb város

A lista második helyén Ungvár áll, amely a háború idején az ország egyik legnyugodtabb településének számít.

„Ungváron még kijárási tilalom sincs, ami hatalmas különbség azok számára, akik Kijevből vagy a keleti régiókból érkeznek. A város lakói kevésbé érzik a háború jelenlétét, az infrastruktúra stabilan működik” – tette hozzá a szakértő.

Vinnyica: jó fekvés és fejlett infrastruktúra

A harmadik helyre Vinnyica került, amely kedvező földrajzi elhelyezkedése, jó közlekedése, fejlett munkaerőpiaca és kevésbé intenzív támadásai miatt vált kedvelt célponttá.

„Vinnyica közel van Kijevhez és Odesszához is, gazdaságilag aktív, sok a vállalkozás és a munkahely. Ez az egyik legkeresettebb város jelenleg” – mondta Burjacsenko.

Kijev továbbra is az ország központja

Noha a főváros folyamatos célpontja a légitámadásoknak, Kijev szerepe a háború alatt tovább erősödött. A politikai döntéshozatal, az üzleti élet és a biztonsági műveletek központjaként a város ma is hatalmas vonzerőt jelent.

A szakértő szerint a fővárosi ingatlanpiac egyedülálló jelenségeket mutat: még támadások után is gyorsan akadnak új vásárlók, a város pedig legalább olyan telített, mint a háború előtt – sőt, akár még jobban is. Ennek oka, hogy sokaknak hosszú távon nem opció a Nyugat-Ukrajnában való várakozás a magas lakhatási költségek miatt, így sokan visszatértek Kijevbe dolgozni és élni.

Változó regionális gazdaság

A háború hatására az ország gazdasági aktivitásának egy része nyugat felé tolódott. Ungvár például ma már a négyzetméterárak tekintetében megelőzi Kijevet is. Burjacsenko megemlítette, hogy a kormány új, átláthatóbb szabályok szerint dolgozik a létfontosságú munkahelyek betöltésére vonatkozó felmentéseken, ami segíti az ipar és a közszolgáltatások fenntartását.

A szakértő szerint a belső menekültek számára nemcsak a biztonság és az infrastruktúra számít, hanem az is, hogy munkát találjanak, be tudjanak illeszkedni a helyi közösségbe, és biztosítani tudják családjuk megélhetését.

Figyelmeztetett arra is, hogy sokan felkészületlenül költöznek, nem tájékozódnak a kormányzati programokról, így könnyen nehéz pénzügyi helyzetbe kerülhetnek.

A legfrissebb adatok szerint Lemberg vezeti az ingatlanpiaci listákat: egy egyszobás lakás átlagára 67 ezer dollár, Kijevben 65,6 ezer, Ungváron 63 ezer dollár.

A nemzetközi Numbeo projekt szintén Lemberget nevezte meg Ukrajna legélhetőbb nagyvárosának, olyan mutatókat vizsgálva, mint:

megélhetési költségek,

biztonság,

egészségügyi rendszer minősége,

klíma,

ingatlanárak,

közlekedési terheltség,

környezetszennyezés.

Kárpátalja.ma