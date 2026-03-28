Háromnapos hadgyakorlatokat tartanak Kárpátalján

Kárpátalja egész területén regionális parancsnoki és törzsgyakorlatokat tartanak március 31. és április 2. között – számolt be róla a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás a Facebook-oldalán.

A gyakorlatok fő célja a hadiállapot idején bekövetkező esetleges vészhelyzetekre való reagálási készenlét fokozása, valamint a lakosság védelmére szolgáló algoritmusok kidolgozása.

Több mint 40 szakszolgálat, vállalat, intézmény és szervezet képviselői fognak dolgozni a következő területeken:

kritikus infrastrukturális létesítmények védelme és stabil működése;

emberek felkutatása és mentése egy szimulált dróntámadás esetén;

orvosi segítségnyújtás a lakosság számára, a higiénia biztosítása stb.

A szakemberek a kiképzési program által előírt helyzeteket fogják szimulálni. A lakosságot arra kérik, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és legyenek megértőek a településeiken esetlegesen előforduló gyakorlati képzésekkel kapcsolatban.

