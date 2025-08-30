A kárpátaljai ellenőrzőpontok szombat délelőtti helyzetjelentése

A várakozók autósorok állapotáról az ukrán oldalon Ukrajna Állami Határszolgálatának nyugati kirendeltségének augusztus 30-i délelőtt közölt adatai szerint.

Várakozók az ukrán oldalon:

  • Ukrán–szlovák határ:
    • Kisberezna–Ugar:
      • várakozó autók: 20
    • Ungvár–Felsőnémeti:
      • várakozó járművek:
        • személygépkocsi: 40
        • autóbusz: 1
    • Kisszelmenc–Nagyszelmenc:
      • várakozók száma: 0
  • Ukrán–magyar határ:
    • Csap (Tisza)–Záhony
      • várakozó járművek:
        • személygépkocsi: 20
        • autóbusz: 4
      • Harangláb–Lónya
        • várakozó személygépkocsik: 5
      • Kaszony–Barabás
        • várakozó személygépkocsik: 10
      • Asztély–Beregsurány
        • várakozók:
          • teherszállító: 0
          • személygépkocsi: 25
          • gyalogos: 0
      • Újlak–Tiszabecs
        • várakozók:
          • személygépkocsi: 25
          • gyalogos: 0
      • Nagypalád–Nagyhódos
        • várakozók: 0
  • Ukrán–román határ
    • Nevetlenfalu–Halmi
      • várakozó járművek:
        • teherszállító: 0
        • személygépkocsi: 15
    • Aknaszlatina–Máramarossziget
      • várakozó:
        • személygépkocsi: 0

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel