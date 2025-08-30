A kárpátaljai ellenőrzőpontok szombat délelőtti helyzetjelentése
A várakozók autósorok állapotáról az ukrán oldalon Ukrajna Állami Határszolgálatának nyugati kirendeltségének augusztus 30-i délelőtt közölt adatai szerint.
Várakozók az ukrán oldalon:
- Ukrán–szlovák határ:
- Kisberezna–Ugar:
- várakozó autók: 20
- Ungvár–Felsőnémeti:
- várakozó járművek:
- személygépkocsi: 40
- autóbusz: 1
- várakozó járművek:
- Kisszelmenc–Nagyszelmenc:
- várakozók száma: 0
- Kisberezna–Ugar:
- Ukrán–magyar határ:
- Csap (Tisza)–Záhony
- várakozó járművek:
- személygépkocsi: 20
- autóbusz: 4
- Harangláb–Lónya
- várakozó személygépkocsik: 5
- Kaszony–Barabás
- várakozó személygépkocsik: 10
- Asztély–Beregsurány
- várakozók:
- teherszállító: 0
- személygépkocsi: 25
- gyalogos: 0
- várakozók:
- Újlak–Tiszabecs
- várakozók:
- személygépkocsi: 25
- gyalogos: 0
- várakozók:
- Nagypalád–Nagyhódos
- várakozók: 0
- várakozó járművek:
- Csap (Tisza)–Záhony
- Ukrán–román határ
- Nevetlenfalu–Halmi
- várakozó járművek:
- teherszállító: 0
- személygépkocsi: 15
- várakozó járművek:
- Aknaszlatina–Máramarossziget
- várakozó:
- személygépkocsi: 0
- várakozó:
- Nevetlenfalu–Halmi
Nyitókép: korábbi felvétel