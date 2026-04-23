Harry herceg Kijevbe utazott

Harry sussexi herceg csütörtök reggel előre be nem jelentett látogatásra Kijevbe érkezett, ahol részt vesz egy biztonságpolitikai fórumon – számolt be az ITV brit tévécsatorna.

A brit trónörökös öccsének látogatását biztonsági okokból tartották titokban. Harry herceg kora reggel vonattal érkezett az ukrán főváros főpályaudvarára Lengyelországból. Az érkezéséről készült videót az ukrán vasúttársaság a közösségi médiában hozta nyilvánosságra.

„Jó újra Ukrajnában lenni”

– mondta Harry herceg a pályaudvaron őt fogadóknak. A herceg korábban többször is járt Ukrajnában, hogy kifejezze támogatását a 2022 óta az orosz agresszió ellen harcoló ukránoknak.

Az ITV News tudósítása szerint kétnaposra tervezett látogatás célja, hogy miközben a világ figyelme az iráni konfliktusra irányul, ne veszítse szem elől Ukrajnát sem, ahol négy éve folyik a háború. „Szeretné emlékeztetni honfitársait és az egész világot arra, mivel kell Ukrajnának szembenéznie, és szeretné támogatni azokat az embereket és partnereket, akik nap mint nap, minden órában hihetetlenül nehéz körülmények között végeznek rendkívüli munkát” – közölte a hírcsatorna.

A herceg szerint Ukrajna „bátran és sikeresen védi Európa keleti szárnyát”, és hozzátette: „fontos, hogy ne veszítsük szem elől ennek jelentőségét”. Harry herceg ukrajnai tartózkodása alatt részt vesz a csütörtökön és pénteken megrendezett kijevi biztonságpolitikai fórumon, ahol fel is szólal. Az ukránoknak szóló üzenete az – mondta -, hogy „a világ látja és tiszteli Önöket”.

