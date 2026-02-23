Hasba szúrta élettársát egy nő a Munkácsi járásban

Megkéselte élettársát veszekedésük során egy 31 éves nő a munkácsi járási Malmos településen (Sztrojne). Az eset február 22-én történt a nappali órákban, a férfit hasi szúrt sebbel szállították kórházba, jelenleg az intenzív osztályon ápolják.

Az orvosok elmondása szerint a 39 éves férfit egy helyi lakos szállította kórházba. A rendőrség kiderítette, hogy a férfi és 31 éves élettársa együtt italozott, ám a szórakozás közben konfliktus alakult ki közöttük, melynek során a nő kést ragadott és hasba szúrta párját.

A férfi jelenleg a Szolyvai Városi Kórház intenzív osztályán fekszik orvosi felügyelet alatt. A nőt őrizetbe vették és ideiglenes fogdába helyezték. A kést, mellyel a bűncselekményt elkövették, lefoglalták.

A rendőrség szándékos súlyos testi sértés bűntette miatt indított eljárást. Az ügyben előzetes nyomozás folyik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség