Hat év börtönre ítéltek egy munkácsi férfit felesége rendszeres bántalmazása miatt

A 20 éves férfi bíróság elé állt, miután többször is fizikailag és lelkileg bántalmazta 18 éves feleségét – közölte a Kárpátaljai Megyei Ügyészség sajtószolgálata.

A pár 2023-ban házasodott, ekkor a fiatal nő még csak 16 éves volt, és teljesen árva. A férfi a házasság után a feleség lakóhelyére költözött, és gyakorlatilag saját szabályokat vezette be a családban.

A férfi alkoholos állapotban vagy dührohamaiban rendszeresen alkalmazta a fizikai erőszakot.

A bántalmazott nő sokáig nem mert segítséget kérni, próbálta igazolni férje viselkedését, de a durvaság nem szűnt meg.

Végül feljelentést tett és kérte a válást, így a rendőrséghez fordult.

A férfi ellen előzetes házi őrizetet rendeltek el a szülei lakóhelyén.

A bíróság bűnösnek találta a férfit családon belüli erőszak miatt, és két év szabadságvesztést szabott ki rá. Figyelembe véve a korábbi, háborús állapot alatt elkövetett lopás miatt, még le nem ült büntetését, a végső büntetés 6 év börtön lett.

Az ítélet még nem jogerős, a férfi továbbra is házi őrizetben van.

