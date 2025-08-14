Hat évet töltött orosz fogságban a kárpátaljai Ihor Mironcsuk
Újabb fogolycsere volt az orosz és az ukrán fél között, egy kárpátaljai katona is hazatérhetett. A hazatérő katonát Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója méltatta augusztus 14-én a Facebook-oldalán.
– írta a kormányzó.
Az ungvári Ihor Mironcsuk mintegy hat évet töltött orosz fogságban. Azelőtt a kárpátaljai 128-as dandárban szolgált.
A védő 2019 februárjában Donyeck megyében esett fogságba. Több videófelvételt tettek közzé fogvatartói a katonáról.