Hat évet töltött orosz fogságban a kárpátaljai Ihor Mironcsuk

Újabb fogolycsere volt az orosz és az ukrán fél között, egy kárpátaljai katona is hazatérhetett. A hazatérő katonát Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója méltatta augusztus 14-én a Facebook-oldalán.

„Több mint 6 év fogság, fájdalom, szenvedés, bizonytalanság. Ma Ihor Mironcsuk végre hazatért!”

– írta a kormányzó.

Az ungvári Ihor Mironcsuk mintegy hat évet töltött orosz fogságban. Azelőtt a kárpátaljai 128-as dandárban szolgált.

A védő 2019 februárjában Donyeck megyében esett fogságba. Több videófelvételt tettek közzé fogvatartói a katonáról.

