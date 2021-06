Hat év szolgálat után búcsúzik Buhajla József ungvári főkonzul

Június végén távozik posztjáról Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, befejezve ukrajnai külszolgálatát.

„A diplomaták élete arról szól, hogy a hazájukat szolgálják külföldön, azonban bizonyos idő elteltével egy adott állomáshelyen lévő külszolgálat letelik, jönnek az új feladatok, kihívások” – írta Buhajla József a főkonzulátus közleményében.

A főkonzul az elmúlt hat évben Kárpátalján kívül Lemberg, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyékben tevékenykedett. Kiemelte, hogy hivatási ideje alatt a magyar–ukrán politikai, diplomáciai, gazdasági, kulturális kapcsolatok rendezésében vett részt.

A pandémia a főkonzuli teendőket is befolyásolta, és nemcsak a tavalyi, hanem az idei évet is megnehezítette. Buhajla József kijelentette: „ha korlátozott módon is, de igyekeztünk felülkerekedni a járványon, és más fontos feladatokat is ellátni, megvalósítani”.

Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 2015 szeptemberétől 2021 júliusáig teljesített szolgálatot Ukrajnában.

