Hat kültéri tűzeset volt csütörtökön Kárpátalján
Csütörtökön hatszor riasztották a tűzoltóságot a száraz aljnövényzet kigyulladása vagy szeméttűz miatt Kárpátalján.
A megyei Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) augusztus 15-én közzétett összesítője szerint a legtöbb eset az Ungvári járásban volt.
A hat eset fele az Ungvári járásban, kettő a Munkácsi járásban, egy pedig a Beregszászi járásban történt. Összesen 2,52 hektár kár keletkezett.
Idén eddig 1 182 tűzeset történt a megye ökoszisztémájában, és mintegy 1 050,72 hektár száraz fű, cserjék és hulladék semmisült meg a lángokban.
Előző nap hét ilyen tűzeset volt Kárpátalján. Hétvégére tűzveszély miatt riasztást léptettek életbe.
Nyitókép: korábbi felvétel, forrás: kárpátaljai DSZNSZ
