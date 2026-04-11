Hatalmas lángokkal égett egy üzlet Ungváron

Tűz ütött ki egy boltban az élelmiszerpiac közelében Ungváron, a Csubinszkij utcában április 10-én – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ közleménye szerint a tűz keletkezésének idején az üzlet már zárva volt, a helyiségből kiáramló füstöt a járókelők jelentették a tűzoltóságnak.

A helyszínre kiérkező tűzoltóegységek megakadályozták a lángok átterjedését két közeli üzletre.

Személyi sérülése nem történt. A tűz keletkezésének okát szakértők vizsgálják, de valószínű, hogy rövidzárlat történt.

