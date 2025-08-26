Frissítették a határátlépési szabályokat a 18 és 22 év közötti férfiak számára

Frissítették a 18 és 22 év közötti ukrán állampolgárságú férfiak határátlépési rendjét augusztus 26-án – közölte Julia Szviridenko, Ukrajna miniszterelnöke a Telegram-csatornáján.

Az ukrán kormány kedden határozott arról, hogy engedélyezik a 18 és 22 év közötti férfiak számára az akadálytalan határátlépést a hadiállapot ideje alatt.

Szviridenko hangsúlyozta:

minden érintett korú állampolgárra vonatkozik a frissítés, azokra is, akik különböző okokból jelenleg külföldön tartózkodnak.

„Szeretnénk, hogy az ukránok a lehető legszorosabban tartsák a kapcsolatot Ukrajnával” – jegyezte meg a miniszterelnök.

A frissítés a határozat hivatalos közzétételét követő napon lép hatályba.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Zelenszkij engedélyezné a 22 év alattiak határátlépését

