Frissítették a határátlépési szabályokat a 18 és 22 év közötti férfiak számára
Frissítették a 18 és 22 év közötti ukrán állampolgárságú férfiak határátlépési rendjét augusztus 26-án – közölte Julia Szviridenko, Ukrajna miniszterelnöke a Telegram-csatornáján.
Az ukrán kormány kedden határozott arról, hogy engedélyezik a 18 és 22 év közötti férfiak számára az akadálytalan határátlépést a hadiállapot ideje alatt.
Szviridenko hangsúlyozta:
minden érintett korú állampolgárra vonatkozik a frissítés, azokra is, akik különböző okokból jelenleg külföldön tartózkodnak.
„Szeretnénk, hogy az ukránok a lehető legszorosabban tartsák a kapcsolatot Ukrajnával”
– jegyezte meg a miniszterelnök.
A frissítés a határozat hivatalos közzétételét követő napon lép hatályba.