Változnak a határátlépés szabályai

Idén október 12-től megváltoznak az Európai Unió be- és kiléptetési szabályai.

A rendszer eredetileg tavaly november 10-én lépett volna életbe, azonban akkor elhalasztották annak bevezetését.

A következő hónap közepétől a kézi útlevélbélyegzés helyett határregisztrációs rendszer (EES) lép életbe. Az utazóknak egy önkiszolgáló rendszerben kell majd rögzíteniük az adataikat.

Az EES egy automatizált informatikai rendszer, amelyet arra terveztek, hogy nyomon kövesse a harmadik országokból, például Ukrajnából érkező utazókat, akik belépnek az EU tagállamainak területére, vagy elhagyják azokat. Többé nem kell az útleveleket kézzel lebélyegezni. A híres pecsét az útlevélben ezért eltűnik.

Az úgynevezett határregisztrációs rendszerek (Entry/Exit System) ujjlenyomatokat és arcképet is regisztrálnak a határátlépőkről, valamint a rendszer rögzíti a neveket, az úti okmányok adatait, valamint a be- és kilépés dátumát és helyét.

A rendszer célja a biztonság fokozása, a tartózkodási idő ellenőrzése és a személyazonossággal kapcsolatos csalások kivédése. Az elektronikus rendszer a kezdetekben hosszabb feldolgozási idővel járhat, de később az önkiszolgáló módszernek köszönhetően gyorsíthatja is az áthaladást.

A szabályok a nem uniós állampolgárokra érvényesek, beleértve a vízummal rendelkező és vízummentes utazókat is.

A külföldi állampolgárok összesen 90 napot tartózkodhatnak az EU-országokban 180 napos időszakon belül vízum vagy egyéb engedély nélkül. Az EES minden alkalommal összeszámolja ezt, amikor útlevelet használnak a határátkelőnél, és észleli azokat, akik túllépték a jogosultságukat. A rendszer azt is észlelni és jelezni fogja, ha valaki nem lépheti át a határt.

Ez alól kivételt képeznek a hosszú távú vízummal és tartózkodási engedéllyel rendelkezők (ebbe a kategóriába azok az ukránok tartoznak, akik már kaptak menedékjogot vagy védelmi státuszt az Európai Unió valamelyik országában).

A határőrség felhívja a figyelmet, hogy utazásaik megtervezésekor vegyék figyelembe a fenti információkat, hiszen az ukrán állampolgároknak első utazáskor hosszabb idővel kell számolniuk. Arra kérnek mindenkit, hogy legyenek türelmesek.

