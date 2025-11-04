Határhelyzet: 75 ezer ember lépte át Ukrajna nyugati határait az elmúlt 24 órában

November 3-án összesen 75 ezer ember haladt át Ukrajna nyugati határain, azaz az Európai Unió országaival és Moldovával közös átkelőhelyeken. A határőrök emellett 18 ezer járművet is regisztráltak.

Erről az Ukrajna Állami Határszolgálatának (DPSZU) nyugati kirendeltsége adott tájékoztatást.

A határforgalom nagyobb részét a beutazók tették ki: 41 ezer ember lépett be Ukrajnába, közülük 38 ezer ukrán állampolgár. A hatóságok szerint ez azt mutatja, hogy továbbra is magas a hazatérők aránya.

A beléptetés a Miniszteri Kabinet 1995. január 27-én kiadott 57-es számú rendelete alapján történik.

Az országot 34 ezer ember hagyta el az elmúlt 24 órában.

A legforgalmasabb továbbra is a lengyel határszakasz, ahol 20 ezer ember kelt át.

A fennmaradó utazók más EU-tagállamokba és Moldovába indultak.

A határőrség hangsúlyozza, hogy folyamatos a létfontosságú humanitárius segélyszállítmányok átléptetése is: az elmúlt napon 64 teherautónyi segély kapott engedélyt az átkelésre.

Az ukrán–magyar határszakaszon 4772 ember lépett be Magyarországra hétfőn – tudatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat ismételten felhívja a figyelmet: a nagykorú ukrán állampolgárok csak érvényes úti okmányokkal léphetik át az államhatárt.

