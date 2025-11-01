Mostantól nem használhatók a meghosszabbított érvényességű útlevelek

Törli az ukrán kormány az útlevelek érvényességének 2022-ben jóváhagyott meghosszabbítását. Az október 29-én hatályba lépett új szabályok értelmében a 2022 óta érvényüket vesztett útlevelekkel már tilos a határátlépés, utazni csak 10 éves időtartamra kiadott biometrikus útlevéllel lehet.

A hírről az Ukrán Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata számolt be.

Az útlevelek érvényességének ideiglenes meghosszabbítására eredetileg azért volt szükség, mert az útlevélrendszer az orosz-ukrán háború kitörésekor összeomlott. A rendszer helyreállításával Ukrajna most visszatér a nemzetközi normák alkalmazásához.

Az útlevelek érvényességi ideje mostantól:

felnőtteknek (16 éves kortól) – 10 év;

16 év alatti gyermekeknek – 4 év.

Minden állampolgárnak külön útlevéllel kell rendelkeznie, a szülők dokumentumaiban a gyermekek adatainak nem kell szerepelniük.

Lejárt útlevél birtokában a következőket tehetjük

A lejárt útlevéllel rendelkező és külföldön tartózkodó állampolgároknak az ukrán nagykövetségek vagy konzulátusok felkeresését javasolják. Itt egy napon belül megfelelő igazolást állítanak ki az Ukrajnába való visszatéréshez. Az igazolás 16 év alatti személyek számára ingyenes, ennél idősebbek számára az ár a konzuli díjszabás szerint alakul.

Az Ukrajnából az EU országaiba tartó állampolgárok az Adminisztrációs Szolgáltatásokat Nyújtó Központokban (ЦНАП), a migrációs szolgálat, vagy a „Dokument” Állami Vállalat irodáiban kérvényezhetnek új biometrikus útlevelet.

Kárpátalja.ma

Forrás: tsn.ua