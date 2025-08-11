Közel 20 határsértőt tartóztattak fel a szlovák határ közelében

Az ungvári járási Palló közelében vettek őrizetbe tizenkilenc katonaköteles férfit, akik illegálisan szerették volna átlépni az államhatárt – tudatta az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a palágykomoróci különítmény határőrei térfigyelő kamerák segítségével vették észre az államhatárhoz közeledő csapatot. A férfiak nem álltak meg a határőrök felszólítására, ezért a katonák több figyelmeztető lövést adtak le a levegőbe.

A határsértőket a szlovák határ közelében tartóztatták fel. A férfiak Ukrajna különböző régióiból érkeztek Kárpátaljára.

A közigazgatási szabálysértés akár 13 600 hrivnya pénzbírsággal vagy legfeljebb 15 napos elzárással sújtható.

Kárpátalja.ma