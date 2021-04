Hatékonyan küzdenek a járvány ellen Nagydobronyban

Nap mint nap halljuk, olvassuk, hogy a koronavírus-járvány komoly kihívások elé állítja az egészségügyi rendszert. Az orvosokra és ápolókra hatalmas nyomás nehezedik, hiszen nagyon nehéz körülmények közt kell helytállniuk.

A járvány Kárpátalja legnagyobb magyar településén, Nagydobronyon is végigsöpört. A harmadik hullám csendesülni látszik, de a veszély még korántsem múlt el. Az viszont már most elmondható, hogy a kistérségi központban eredményesen vették fel a harcot a koronavírussal szemben. Nem csekély szerepe van ebben Ráti Ferenc családorvosnak, aki a protokolláris orvos-beteg kapcsolat keretein tágítva, munkaidején túl is gyógyítja és látogatja a betegeket nemcsak Nagydobronyban, hanem a szomszédos falvakban is.

Ráti doktor több mint 30 éve praktizál a szülőfalujában. Nemcsak a rendelőben fogadja a betegeit, hanem kijár hozzájuk az otthonukba, időt szán rájuk, beszélget velük. Ezen a gyógyítói magatartáson a járvány idején sem változtatott, pedig a betegekkel való közvetlen érintkezés az orvosra nézve sem veszélytelen. A koronavírusosok gyógyításában azonban rendkívül eredményesnek tűnik ez a módszer.

A nagydobronyi járványhelyzetről, saját terápiás módszereiről és a betegség megfékezésének lehetséges módjairól kérdeztük Ráti Ferencet.

A járvány kezdete nem volt vészes, ám az őszi második hullám alatt jelentősen megnőtt a fertőzöttek száma Nagydobronyban – mondja a családorvos. – Az alapvírus főleg az időseket fertőzte meg. A téli-tavaszi időszakban felbukkanó új vírustörzsek viszont a fiatalokat is megbetegítették, sőt gyerekeknél is kimutattuk a koronavírust. A legfiatalabb páciensük mindössze kéthónapos volt. Az elmúlt pár hónapban egyre többen betegedtek meg, és sok volt a szövődményes, súlyos eset.

Hogyan reagáltak a nagydobronyi családorvosok a járvány minden eddiginél erősebb, harmadik hullámára?

A diagnózis felállítása után az előírásoknak megfelelően csupán telefonos tanácsadással állhatnánk a páciens a rendelkezésére. Ez a betegség azonban azért is veszélyes, mert az első tünetek megjelenése után mindössze 2-3 nappal már kialakulhat tüdőgyulladás. Telefonos beszélgetés során nehéz megállapítani, a betegnek szüksége van-e további vizsgálatokra, el kell-e kezdeni az antibiotikus kezelést. Ezért úgy döntöttünk, hogy – a szükséges óvintézkedések betartása mellett – továbbra is fogadjuk a pácienseket a rendelőben.

Ön házhoz is megy. Késő estig úton van.

Úgy tapasztalom, hogy szükség van erre. A beteg állapotának változását csak így lehet pontosan nyomon követni. Az időben elkezdett, jól megválasztott terápia életmentő. Amellett fontos, hogy mind a beteg, mind a családtagok tisztában legyenek ennek a betegségnek a természetével, hogy tehessenek a megelőzésért. Ezeket az információkat személyesen lehet a legeredményesebben átadni.

Eddig két életet követelt községünkben a koronavírus. Mindkét páciensnél súlyos krónikus betegségekhez társult a fertőzés.

Szövődményekkel járó, súlyosabb esetek azonban gyakran előfordulnak. Akit orvosilag lehet és jogilag szabad otthon kezelni, azt nem küldjük kórházba. Az egészségügyi intézmények egyébként is túlterheltek, a nem nagyon súlyos esetek pedig megfelelő orvosi kontroll mellett otthoni körülmények között is jól gyógyíthatóak.

A pozitív eredmények igazolják ennek az eljárásnak az eredményességét.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem személyes érdem. Minden helyi egészségügyi dolgozó odaadó munkája benne van, sőt a jelenlegi helyzetben a nyugalmazott munkatársak is segítenek, részt vesznek a betegek otthoni ellátásában. Összefogással azonban valóban szép eredményeket érhetünk el.

A járvány még nem múlt el. A megfelelő óvintézkedések és a karantén-előírások betartásán túl mi javíthatna a helyzeten?

Reméljük, hogy nem lesz negyedik hullám, de ezt senki sem láthatja előre. Aktívabban kellene oltani a lakosságot. Nagydobronyban eddig százhúszan kapták meg a koronavírus elleni vakcina első adagját. Községünkben nagy igény mutatkozik az oltásra, az emberek rendszeresen érdeklődnek, érkezett-e vakcina. Javaslom és kérem, hogy amint lesz rá lehetőség, mindenki oltassa be magát, mert csak ez vezethet el bennünket a járványmentes élethez.

Akkor majd jön a megérdemelt pihenés az ön számára is?

Minden orvos fáradt, reggeltől estig dolgozunk. Ha majd lecseng a járvány, kifújjuk magunkat. De még nincs itt az ideje a pihenésnek.

Hidi Tünde

Kárpátalja.ma