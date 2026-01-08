Hátrányos helyzetű családokon segítettek Kárpátalján

A karácsonyi ünnepek előtt Bakó Ferenc, a Beregdédai Gimnázium tanára adománygyűjtő akciója keretében 13 települést látogatott meg, és 51 rászoruló család életébe hozott örömet. A kezdeményezés során az adományokkal nem csupán az ünnepi hangulatot tették szebbé, hanem a mindennapi életben is komoly segítséget nyújtottak a családoknak.

Bakó Ferenc elmondása szerint az idei gyűjtés során több olyan településre is eljutottak, ahová korábban még nem sikerült, és a tapasztalatok sokszor megrendítőek voltak. Az „Elveszett gyermekek” elnevezésű program keretében kifejezetten hátrányos helyzetű gyermekes családokat keresnek fel, és folyamatosan igyekeznek az év során is segítséget nyújtani azoknak, akik egyedül nem tudják megoldani problémáikat.

A programban az elmúlt év során számos család részesült támogatásban: tűzifa, gáz- és villanybojlerek, zuhanykabinok, számlafizetés, gáz- és villanybekötések, vízkút fúrása, haszonállatok, gáztűzhelyek, televíziók, folytonégők, kommunális tartozások rendezése, biciklik, felnőtt és gyerek pelenkák, ruházat és internetbekötés is a segítség része volt.

Bakó Ferenc kiemelte a civil támogatók mellett a támogató alapítványok szerepét is: „Külön köszönet illeti a Stichting Dorotty Oekraïne és a Hálót Adunk Alapítvány munkatársait, akikre mindig számíthatunk. Ugyanígy hálás vagyok azoknak a vállalkozóknak, akikhez gyakran fordulhatunk, ha baj van.”

Az adományozás részleteiről és a csatlakozási lehetőségekről Bakó Ferenc privát üzenetben tud tájékoztatást adni az érdeklődőknek. A karácsonyi gyűjtés során készült fényképeket az érintett családok védelme miatt nem osztják meg nyilvánosan.

Bakó Ferenc célja, hogy a program hosszú távon is működjön, és minél több rászoruló családhoz jusson el a segítség.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: Kárpátalja ma: segítség a nehéz időkben