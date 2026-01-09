Havazás és jegesedés miatt lezárták a Dolina–Huszt utat

A rossz időjárási körülmények – intenzív havazás, jegesedés és erős szél okozta hótorlaszok – miatt lezárták a R-21 jelzésű Dolina–Huszt útszakaszt 19+000–45+039 km között – közölte az Ukrán Állami Közlekedésbiztonsági Szolgálat. A tilalom a teherforgalomra vonatkozik, a személyautók közlekedéséről a hatóságok a későbbiekben adnak tájékoztatást.

Korábban a szolgálat azt is jelezte, hogy a Kárpátalja és Ivano-Frankivszk területén jelentős havazás tapasztalható, amely komoly fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A közlekedési helyzet normalizálása érdekében további technikát vontak be az utak tisztítására. A szakemberek figyelmeztetnek: ha a havazás intenzitása nem csökken a következő órákban, fennállhat a közlekedés teljes leállásának kockázata.

A közlekedőknek azt tanácsolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az útviszonyokról, és fokozott óvatossággal közlekedjenek.

Kárpátalja.ma