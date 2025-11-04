Hazaárulással vádolnak egy kárpátaljai férfit

Hazaárulás miatt emeltek vádat egy 34 éves aknaszlatinai lakos ellen – közölte a Kárpátaljai Megyei Ügyészség. A férfit azzal gyanúsítják, hogy az orosz hadsereg oldalán harcolt Ukrajna ellen.

A nyomozás adatai szerint a vádlott az orosz–ukrán háború kitörése után önként csatlakozott a leningrádi katonai körzet egyik gépesített lövészezredéhez. Bizonyítékok igazolják, hogy 2024 májusában részt vett a harcokban a Harkivi terület orosz megszállás alatt álló részén, az Ukrán Fegyveres Erők ellen.

A bűncselekményért akár életfogytig tartó szabadságvesztés és vagyonelkobzás is kiszabható.

Az ügyészség a vádiratot a Técsői Járásbíróságra továbbította.

