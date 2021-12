Hazaárulással gyanúsították meg Porosenkót illegális szénkereskedelem miatt

Hazaárulással és terrorista szervezetekkel történő együttműködéssel gyanúsították meg Petro Porosenko volt ukrán elnököt, mert a hatóságok szerint illegális szénkereskedelmet folytatott a Donyec-medencei szakadár “népköztársaságokkal” – hozta nyilvánosságra hétfőn az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR).

Az Ukrajinszka Pravda hírportál értesülései szerint levélben, a címére juttatták el a meggyanúsításáról szóló iratot, mivel Porosenko nem vette át személyesen.



A nyomozóiroda közleménye szerint Porosenkót – aki 2014 és 2019 között volt Ukrajna elnöke – azzal gyanúsítják, hogy többek mellett orosz felsővezetőkkel együttműködve, “összeesküvésben” segítette a donyecki és a luhanszki szakadár “népköztársaságokat”.



Kijev hivatalosan terrorszervezeteknek minősíti az ideiglenesen megszállt Donyec-medencei területeken működő szakadár közigazgatásokat, az abban posztot betöltőket pedig terroristáknak. Porosenkót azzal gyanúsítják, hogy illegálisan kereskedett a donyecki szakadárokkal az általuk ellenőrzött területen kitermelt szénnel, ily módon “terroristákkal” működött együtt.



Hazaárulásért Ukrajnában akár 15 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.



Az 56 éves Porosenko ügyvédje koholtnak nevezte a védence elleni vádakat. Elmondta, hogy Porosenko nem tudta átvenni az iratot a meggyanúsításáról, mert Varsóban van egy konferencián. De ezt a nyomozók is tudhatták – jegyezte meg a jogász.



Ugyancsak illegális szénkereskedelem miatt indítottak az ukrán hatóságok nemrégiben vizsgálatot Viktor Medvedcsuk Moszkva-barát oligarcha ellen is.

